خروج 4 مستشفيات في غزة عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، بسبب الاستهداف المباشر، وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي.

وقالت، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المستشفيات تعاني من ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة إلى 150 بالمئة والجرحى والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام.

وأضافت أنه "لا يوجد أي مخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في المستشفيات".

وأشارت إلى أن "الطواقم الطبية تحبس أنفاسها، خشية نفاد ما يتوفر بين يديها من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي نفد منها الكثير".

ولفتت، إلى أن المستشفيات تعيش حالة من الجفاف في كل الإمكانيات الدوائية والوقود مضيفة أن أي تأخير بإدخال الإمدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سيؤدي لفقد مزيد من الجرحى والمرضى.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالإسراع بإدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة.

كما دعت الجهات كافة ذات العلاقة، لحماية الطواقم الطبية والمستشفيات، وسيارات الإسعاف وأماكن لجوء المواطنين الذين أجبرهم العدوان على مغادرة منازلهم.

--(بترا)

أ ش/م د/ف ق

19/10/2023 17:44:18