الاحتلال يشن غارات عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة
التاريخ
10/19/2023 2:34:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الأول(بترا)- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على منطقة شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة على ما أفادت وزارة الداخلية في غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/
19/10/2023 17:40:53
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