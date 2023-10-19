الوطنية للقانون الإنساني والهلال الأحمر تناشدان بوقف مجازر الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 19 تشرين الأول (بترا)- ناشدت اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني الضمير الإنساني العالمي لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال يرتكبها في قطاع غزَّة وراح ضحيتها أبرياء من أطفال ونساء وكبار سن وشباب.

وأضافت اللجنة والجمعية خلال مشاركتهما في ندوة بعنوان "الإنسانية في خطر" لمناقشة ما يجري من اعتداءات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة إنَّ هذه الاعتداءات مارست فيها قوات الاحتلال أبشع أنواع القصف على المدنيين وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة ومحيطها.

وبينتا أنَّ إسرائيل مارست العديد من الانتهاكات والعقاب الجماعي كما هو منصوص عليه باتفاقيات جنيف الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني وهي على سبيل المثال: الحصار الشامل والجائر المفروض على قطاع غزة، واستهداف البنية التحتية من الماء والكهرباء وتجويع السكان المدنيين.

وأكدتا استهداف السكان المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال ومساكنهم ودور الرعاية والعبادة عن سابق إصرار واعتبارهم أهدافا عسكرية، واستهداف أفراد الخدمات الطبية ومراكز الدفاع المدني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والكوادر الطبية ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني مما نجم عنه انهيار تام للقطاع الصحي وعجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والذي تسبب بوفاة المئات منهم لعدم توفير الرعاية الصحية.

وأشارتا إلى تعدي إسرائيل على الفئات المحمية في اتفاقيات جنيف من ضمنها الصحفيين وعرقلة دورهم في التغطية الإعلامية لما يجري مباشرة مما نجم قتل العديد منهم وإصابة آخرين، رغم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع.

ولفتتا إلى أنّ من الواضح أن هذه الممارسات بمجموعها تتنافى مع أحكام جنيف والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية وإضافة الى أنها تشكل بمجملها لترتقي الى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام وبنود اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الملحقين والمحكمة الجنائية الدولية.

وقالتا إن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني تؤكدان ضرورة عدم استهداف المدنيين من كل الأطراف ويدعوان المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقوموا بمسؤولياتهم باحترام تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وقمع الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيقاظ الضمير الإنساني.

ودعتا المحكمة الجنائية الدولية والمعنية بملاحقة مثل هذه الانتهاكات بتقديمهم للعدالة الجنائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وطلبتا من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى ممارسة دورها والعمل على وقفها وملاحقة المتسببين بها والقيام بدورها الأخلاقي والقانوني.

وعبرت اللجنة والجمعية عن خالص تعازيهما لأسر الشهداء وتمنياتهما للجرحى بالشفاء العاجل.

--(بترا)

ب ص/م د/ف ق

19/10/2023 17:34:06