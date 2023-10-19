2842 طناً من الخضار وردت للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2842 طناً، منها 1862طن خضار، و767طن فواكه، و 212 طناً من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشاً، والبصل الناشف بين 30و50قرشاً، والبطاطا بين 40و 60قرشاً، والبندورة بين 10و 30قرشاً، والجزر بين 50و 70قرشاً، والخيار بين 20و 35قرشاً، والزهرة بين 20و 35قرشاً، والليمون بين 35و 50قرشاً، والموز البلدي بين 50و 65قرشاً.
--(بترا)
رح/م ق/ف ق
19/10/2023 17:30:23
MENAFN19102023000117011021ID1107273295
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