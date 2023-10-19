المدن الصناعية الأردنية تؤجل فعالية بسبب الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الخميس، عن تأجيل فعالية ترويجية كان من المتوقع عقدها الأحد المقبل، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع القطاع الصناعي في المملكة للترويج لمدينة الزرقاء الصناعية، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الأهل في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وعبرّت الشركة في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمجريات الأحداث في قطاع غزة وحجم العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع، مؤكدة وقوفها ومستثمرو المدن الصناعية الأردنية كافة، خلف القيادة الهاشمية والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن الشركة بالتوافق مع غرفة صناعة الزرقاء، قررت إلغاء الفعالية الترويجية، وفقا للظروف الراهنة، مؤكدًا أنه سيصار إلى عقدها في إشعار آخر؛ بهدف الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية.

--(بترا)

م م/م د/ف ق

19/10/2023 17:28:48