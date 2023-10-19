المدن الصناعية الأردنية تؤجل فعالية بسبب الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الخميس، عن تأجيل فعالية ترويجية كان من المتوقع عقدها الأحد المقبل، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع القطاع الصناعي في المملكة للترويج لمدينة الزرقاء الصناعية، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الأهل في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وعبرّت الشركة في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمجريات الأحداث في قطاع غزة وحجم العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع، مؤكدة وقوفها ومستثمرو المدن الصناعية الأردنية كافة، خلف القيادة الهاشمية والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن الشركة بالتوافق مع غرفة صناعة الزرقاء، قررت إلغاء الفعالية الترويجية، وفقا للظروف الراهنة، مؤكدًا أنه سيصار إلى عقدها في إشعار آخر؛ بهدف الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية.
--(بترا)
م م/م د/ف ق
19/10/2023 17:28:48
MENAFN19102023000117011021ID1107273294
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