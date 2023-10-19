الروابدة : صندوق التنمية والتشغيل يساهم بحل مشكلة البطالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ناديا الروابدة ، أهمية دور الصندوق في نشر ثقافة العمل الحر والريادة والتشغيل الذاتي ، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل .
وطالبت الروابدة خلال لقائها في الصندوق، اليوم الخميس، مدير عام الصندوق منصور الوريكات وعددا من المدراء ، ضرورة إبراز قصص النجاح لمقترضي الصندوق ونشر ثقافة المعرفة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقدم الوريكات شرحا مفصلا لعمل الصندوق، ومساهمته في حل مشكلتي الفقر والبطالة، والمحاور الرئيسة لأهداف الصندوق وبرامج عمله والإنجازات المتحققة بناء على المستهدفات الموضوعة بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وبين الوريكات أن الصندوق يسعى وبشكل مستمر لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اطلق أخيرا العديد من البرامج التمويلية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي .
وأكد الوريكات استمرار الصندوق بالعمل وفقاً للرؤى الملكية السامية بالتوسع بإنشاء وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب على أهمية انشاء هذه المشاريع في ظل محدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص .
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
19/10/2023 17:26:59
MENAFN19102023000117011021ID1107273293
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