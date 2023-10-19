الروابدة : صندوق التنمية والتشغيل يساهم بحل مشكلة البطالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ناديا الروابدة ، أهمية دور الصندوق في نشر ثقافة العمل الحر والريادة والتشغيل الذاتي ، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل .

وطالبت الروابدة خلال لقائها في الصندوق، اليوم الخميس، مدير عام الصندوق منصور الوريكات وعددا من المدراء ، ضرورة إبراز قصص النجاح لمقترضي الصندوق ونشر ثقافة المعرفة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدم الوريكات شرحا مفصلا لعمل الصندوق، ومساهمته في حل مشكلتي الفقر والبطالة، والمحاور الرئيسة لأهداف الصندوق وبرامج عمله والإنجازات المتحققة بناء على المستهدفات الموضوعة بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وبين الوريكات أن الصندوق يسعى وبشكل مستمر لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اطلق أخيرا العديد من البرامج التمويلية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي .

وأكد الوريكات استمرار الصندوق بالعمل وفقاً للرؤى الملكية السامية بالتوسع بإنشاء وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب على أهمية انشاء هذه المشاريع في ظل محدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص .

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

19/10/2023 17:26:59