طائرة مساعدات إنسانية روسية لغزة تصل الى مطار العريش المصري

طائرة مساعدات إنسانية روسية لغزة تصل الى مطار العريش المصري
التاريخ
10/19/2023 2:34:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 تشرين الأول (بترا) - أعلنت موسكو، اليوم الخميس، عن وصول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر إلى مطار العريش الدولي في مصر.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان صحفي، "إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو وحطت في مطار العريش في مصر، وتحمل الطائرة 27 طنا من المساعدات مقدمة إلى قطاع غزة المحاصر، سترسل روسيا المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة".
--(بترا)
س ح/م د/ف ق
19/10/2023 17:25:00
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