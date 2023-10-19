Thursday, 19 October 2023 11:46 GMT

طائرة مساعدات إنسانية روسية لغزة تصل الى مطار العريش المصري

10/19/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 تشرين الأول (بترا) - أعلنت موسكو، اليوم الخميس، عن وصول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر إلى مطار العريش الدولي في مصر.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان صحفي، "إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو وحطت في مطار العريش في مصر، وتحمل الطائرة 27 طنا من المساعدات مقدمة إلى قطاع غزة المحاصر، سترسل روسيا المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة".
--(بترا)
س ح/م د/ف ق
19/10/2023 17:25:00

MENAFN19102023000117011021ID1107273292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث