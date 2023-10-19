طائرة مساعدات إنسانية روسية لغزة تصل الى مطار العريش المصري

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 تشرين الأول (بترا) - أعلنت موسكو، اليوم الخميس، عن وصول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر إلى مطار العريش الدولي في مصر.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان صحفي، "إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو وحطت في مطار العريش في مصر، وتحمل الطائرة 27 طنا من المساعدات مقدمة إلى قطاع غزة المحاصر، سترسل روسيا المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة".

--(بترا)

س ح/م د/ف ق

19/10/2023 17:25:00