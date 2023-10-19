إطلاق مشاريع سعودية دعما للاجئين السوريين في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من مشاريع الأمن الغذائي والإيواء الصحي للاجئين السوريين في الأردن، بتكلفة بلغت نحو 20 مليون دولار أميركي.

ووقع المركز، في عمان اليوم الخميس، بحضور مندوب سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، والسفير السعودي نايف بن بندر السديري، ورئيس هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان الدكتور رجائي المعشر، اتفاقيات في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية والإغاثة، للاجئين السوريين والمجتمعات الحاضنة لهم في الأردن.

وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال فعاليات التدشين والتوقيع، أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالا للدور السعودي المتواصل في دعم وتمكين اللاجئين السوريين أين ما وجدوا، وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية، التي احتضنت مشاريع بقيمة تتجاوز 120 مليون دولار خلال العقد الأخير.

وقال إن الأردن والسعودية، تعملان سويا على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مثمنا استضافة الأردن للاجئين السوريين، وما تقوم به من دور استثنائي وهام في رعايتهم وتوفير سبل العيش الكريم في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وتوفير فرص لعمل لهم.

وأشار الربيعة إلى أنّ المركز، قدم أكثر من 6 مليارات دولار أميركي، لتقديم مساعدات للشعوب المكلومة في مختلف البلدان ودعم المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء، منها 162.5 مليون دولار أميركي للأردن.

من جانبه ثمن الشبلي، الدور السعودي في دعم جهود إغاثة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمان، مشيرا الى أن المشاريع الجديدة التي تم توقيعها مع المركز، ستمكن الهيئة من دعم اللاجئين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في الأردن.

واعتبر أن السعودية كانت وما زالت شريكا مهما في العمل الإغاثي والإنساني، حيث قدمت طوال السنوات الماضية دعم ماليا كبيرا لمنح السوريين حياة طبيعية في دول اللجوء، كالأردن الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ على أراضيه.

بدوره، أكد المعشر أن الدور السعودي في دعم المشاريع الصحية الخاصة باللاجئين السوريين في الأردن، انعكست إيجابًا على واقعهم الصحي، ومكن الأسر اللاجئة من الوصول إلى حاجاتها الصحية والعلاجية بكل يسر وسهولة.

وبين أن المشاريع الجديدة التي تم توقيعها مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ستساعد مستشفى الحسين للسرطان على توسيع قدراته باستقبال وعلاج المزيد من اللاجئين السوريين في الأردن.

--(بترا)

ص خ/م د/ف ق

19/10/2023 17:19:32