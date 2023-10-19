النقابة تعلن عن توفر منح دراسية لأبناء الصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين، عن توفر منح دراسية في جامعة الزرقاء الأهلية، لأبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، بواقع خمس منح بكالوريوس كاملة (باستثناء الرسوم الفصلية).

وأشارت النقابة في بيان اليوم الخميس، الى ان المنح تشمل جميع التخصصات ما عدا طب الأسنان والصيدلة والتحاليل الطبية، إضافة الى منحتي دبلوم في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.

ودعت النقابة الزملاء الراغبين بالانتفاع من المنح المتاحة، التقدم بطلب للنقابة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم السبت الموافق 21 تشرين الأول مع إرفاق صورة عن كشف العلامات والرقم الوطني للطالب.

ويشترط في التقدم للمنح عدم حصول الطالب على مقعد جامعي عبر القبول الموحد، والأولوية للمعدل الأعلى.

--(بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

19/10/2023 17:03:18