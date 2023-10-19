النقابة تعلن عن توفر منح دراسية لأبناء الصحفيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين، عن توفر منح دراسية في جامعة الزرقاء الأهلية، لأبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، بواقع خمس منح بكالوريوس كاملة (باستثناء الرسوم الفصلية).
وأشارت النقابة في بيان اليوم الخميس، الى ان المنح تشمل جميع التخصصات ما عدا طب الأسنان والصيدلة والتحاليل الطبية، إضافة الى منحتي دبلوم في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.
ودعت النقابة الزملاء الراغبين بالانتفاع من المنح المتاحة، التقدم بطلب للنقابة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم السبت الموافق 21 تشرين الأول مع إرفاق صورة عن كشف العلامات والرقم الوطني للطالب.
ويشترط في التقدم للمنح عدم حصول الطالب على مقعد جامعي عبر القبول الموحد، والأولوية للمعدل الأعلى.
--(بترا)
ه ع/ ف م/ف ق
19/10/2023 17:03:18
MENAFN19102023000117011021ID1107273290
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