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ختام ورشة تدريبية عن إجراءات العمل الوطنية الموحدة

10/19/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا) اختتمت، أمس الأربعاء، أعمال الورشة التدريبية عن "إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن والتشريعات الناظمة"، ضمن إطار العمل في مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وتستهدف الورشة مقدمي الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف رفع قدراتهم في الاستجابة لحالات العنف وتحديد مسؤولياتهم بحسب المنهجيات الوطنية المعتمدة.
وتضمن البرنامج التدريبي الحديث عن منهجية إدارة الحالة وآليات التبليغ والإحالة، والأدوار والمسؤوليات المناطة بمنسقي الحالات ومقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة، بالإضافة للخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف، وإجراءات التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال.
وتهدف إجراءات العمل الوطنية الموحدة لتعزيز لمنظومة الحماية على المستوى الوطني، واستكمالاً للخطط والبرامج الوطنية الهادفة لمناهضة جميع أنواع العنف.
كما تهدف أيضاً لتوحيد مرجعيات العمل للمؤسسات الرسمية والأهلية الدولية ذات العلاقة بمنظومة الحماية من العنف، باعتبارها توضح الإطار العام للسياسات وبرامج الحماية والوقاية من العنف.
--(بترا)
م هـ/م د
19/10/2023 16:47:40

MENAFN19102023000117011021ID1107273289

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