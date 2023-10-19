ختام ورشة تدريبية عن إجراءات العمل الوطنية الموحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا) اختتمت، أمس الأربعاء، أعمال الورشة التدريبية عن "إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن والتشريعات الناظمة"، ضمن إطار العمل في مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وتستهدف الورشة مقدمي الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف رفع قدراتهم في الاستجابة لحالات العنف وتحديد مسؤولياتهم بحسب المنهجيات الوطنية المعتمدة.
وتضمن البرنامج التدريبي الحديث عن منهجية إدارة الحالة وآليات التبليغ والإحالة، والأدوار والمسؤوليات المناطة بمنسقي الحالات ومقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة، بالإضافة للخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف، وإجراءات التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال.
وتهدف إجراءات العمل الوطنية الموحدة لتعزيز لمنظومة الحماية على المستوى الوطني، واستكمالاً للخطط والبرامج الوطنية الهادفة لمناهضة جميع أنواع العنف.
كما تهدف أيضاً لتوحيد مرجعيات العمل للمؤسسات الرسمية والأهلية الدولية ذات العلاقة بمنظومة الحماية من العنف، باعتبارها توضح الإطار العام للسياسات وبرامج الحماية والوقاية من العنف.
--(بترا)
م هـ/م د
19/10/2023 16:47:40
MENAFN19102023000117011021ID1107273289
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