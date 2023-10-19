الغرفة الإسلامية تطلق مبادرة لإعمار غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)-أطلق رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ عبدالله صالح كامل، مبادرة لإعمار غزة.

وجاء إعلان الشيخ كامل على هامش قمة القطاع الخاص العربي التي عقدت اليوم الخميس في عمان، والتي نظمها اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.

ولفت إلى أن المبادرة مفتوحة لكل مؤسسة راغبة في المشاركة بها، وليست خاصة بالغرفة الإسلامية وحدها، مؤكدا أن الغرفة أطلقتها باعتبارها المظلة الأكبر للقطاع الخاص في عالمنا العربي.

وبين أن المبادرة تهدف إلى التركيز على جهود الإعمار من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة إطلاق أنشطتها بعد ما تعرضت له من خراب وتدمير، وتمكين القادرين على العمل من بعد، لتوفير فرص العمل لهم مع مختلف الشركات حول العالم من خلال مختلف أدوات الاقتصاد الرقمي.

وأشار صالح إلى ان المبادرة تهدف كذلك إلى رفع القدرات في مختلف المجالات التي سنعمل على توفير فرص التدريب فيها.

وأوضح أن الغرض العام للمبادرة المنطلقة من القطاع الخاص، هو العمل على التمكين الاقتصادي لأبناء وبنات غزة بما يؤدي إلى تحقيق الإعمار من مختلف جوانبه.

وأشار إلى أن الغرفة ستعمل سوياً مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم صندوق تمكين القدس، والتي باركها رئيس مجلس أمنائه الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز.

ولفت إلى انه وجه الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للبدء والتجهيز والتواصل مع مختلف الجهات حول العالم بخصوص المبادرة.

وأعلن أنه تبرع بشكل شخصي بمبلغ مليون دولار، وكذلك رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري بمبلغ مليون دولار شخصيا للمساهمة في صندوق المبادرة.

--(بترا)

س ص/ ف م

19/10/2023 16:43:06