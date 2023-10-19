الغرفة الإسلامية تطلق مبادرة لإعمار غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)-أطلق رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ عبدالله صالح كامل، مبادرة لإعمار غزة.
وجاء إعلان الشيخ كامل على هامش قمة القطاع الخاص العربي التي عقدت اليوم الخميس في عمان، والتي نظمها اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.
ولفت إلى أن المبادرة مفتوحة لكل مؤسسة راغبة في المشاركة بها، وليست خاصة بالغرفة الإسلامية وحدها، مؤكدا أن الغرفة أطلقتها باعتبارها المظلة الأكبر للقطاع الخاص في عالمنا العربي.
وبين أن المبادرة تهدف إلى التركيز على جهود الإعمار من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة إطلاق أنشطتها بعد ما تعرضت له من خراب وتدمير، وتمكين القادرين على العمل من بعد، لتوفير فرص العمل لهم مع مختلف الشركات حول العالم من خلال مختلف أدوات الاقتصاد الرقمي.
وأشار صالح إلى ان المبادرة تهدف كذلك إلى رفع القدرات في مختلف المجالات التي سنعمل على توفير فرص التدريب فيها.
وأوضح أن الغرض العام للمبادرة المنطلقة من القطاع الخاص، هو العمل على التمكين الاقتصادي لأبناء وبنات غزة بما يؤدي إلى تحقيق الإعمار من مختلف جوانبه.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل سوياً مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم صندوق تمكين القدس، والتي باركها رئيس مجلس أمنائه الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز.
ولفت إلى انه وجه الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للبدء والتجهيز والتواصل مع مختلف الجهات حول العالم بخصوص المبادرة.
وأعلن أنه تبرع بشكل شخصي بمبلغ مليون دولار، وكذلك رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري بمبلغ مليون دولار شخصيا للمساهمة في صندوق المبادرة.
--(بترا)
س ص/ ف م
19/10/2023 16:43:06
MENAFN19102023000117011021ID1107273288
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