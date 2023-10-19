مجلس محافظة إربد يقر تسديد نصف مديونيته البالغة 1.8 مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 تشرين الأول (بترا)- محمد قديسات- أقر مجلس محافظة إربد، تسديد مبلغ 900 ألف دينار من الذمم المالية المترتبة عليه لعطاءات مشاريع نفذت خلال السنوات الماضية، والبالغ مجموعها 1.8 مليون دينار.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال ترؤسه لجلسة المجلس اليوم" تمكن المجلس ولأول مرة من إنفاق 90 بالمئة من موازنته لعام 2023 بنسبة انجاز وصلت إلى 95 بالمئة للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز ما يقارب 100 بالمئة من مشاريعه التي نفذت أو التي هي قيد التنفيذ في مراحلها النهائية".
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ أربعة آلاف دينار لإنشاء عبارة أنبوبية ضمن مجرى وادي الحصن، كما ناقش المجلس آلية تشكيل اللجان المساندة لمجلس المحافظة من الخبرات وأصحاب الاختصاص من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وكان المجلس بدأ الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وفلسطين.
--(بترا)
م ق/ ف م/ف ق
19/10/2023 16:39:40
MENAFN19102023000117011021ID1107273287
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