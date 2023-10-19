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مجلس محافظة إربد يقر تسديد نصف مديونيته البالغة 1.8 مليون دينار

10/19/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الأول (بترا)- محمد قديسات- أقر مجلس محافظة إربد، تسديد مبلغ 900 ألف دينار من الذمم المالية المترتبة عليه لعطاءات مشاريع نفذت خلال السنوات الماضية، والبالغ مجموعها 1.8 مليون دينار.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال ترؤسه لجلسة المجلس اليوم" تمكن المجلس ولأول مرة من إنفاق 90 بالمئة من موازنته لعام 2023 بنسبة انجاز وصلت إلى 95 بالمئة للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز ما يقارب 100 بالمئة من مشاريعه التي نفذت أو التي هي قيد التنفيذ في مراحلها النهائية".
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ أربعة آلاف دينار لإنشاء عبارة أنبوبية ضمن مجرى وادي الحصن، كما ناقش المجلس آلية تشكيل اللجان المساندة لمجلس المحافظة من الخبرات وأصحاب الاختصاص من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وكان المجلس بدأ الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وفلسطين.
--(بترا)
م ق/ ف م/ف ق
19/10/2023 16:39:40

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