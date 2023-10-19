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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

10/19/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت بالمدينة.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم.
--(بترا)
م . ف/م د/ف ق
19/10/2023 16:34:14

MENAFN19102023000117011021ID1107273286

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