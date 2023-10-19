استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت بالمدينة.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم.
--(بترا)
م . ف/م د/ف ق
19/10/2023 16:34:14
MENAFN19102023000117011021ID1107273286
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