الوطني لحقوق الإنسان: التعبير السلمي هو السبيل الأمثل لنصرة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، إن التعبير السلمي بالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية، هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة جراء الجرائم الممنهجة التي يتعرضون من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم جهود الدولة الأردنية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه رصد ممارسة الأفراد لحقهم في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مع الالتزام بالطرق السلمية والمشروعة، غير أنه رصد كذلك خروج أفراد عن مقتضيات ومتطلبات ممارسة الحق بالتجمع السلمي، من خلال الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف، أنه شكّل، ومنذ بداية العدوان الآثم على قطاع غزة فريق رصدٍ ميداني لمتابعة مظاهر ممارسة الحق بالتجمع السلمي من مسيرات ووقفات وغيرها من الفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين بالقطاع.

وأعرب المركز عن أسفه للاعتداء على رجال الأمن العام وتعرض عدد منهم للإصابة، أثناء تأدية واجباتهم الوطنية، في الوقت الذي التزمت خلاله مرتبات الأمن العام بضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات حفظ الأمن والنظام.

ودعا الأفراد كافة، للالتزام بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي بالطرق المشروعة والسلمية، كما نص على ذلك الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وبشكل خاص قانون الاجتماعات العامة والالتزام بالتشريعات، والتعاون مع مرتبات الأمن العام الموجودة، لحماية الأفراد وتأمين تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

--(بترا)

م خ/م د/ف ق

19/10/2023 16:19:35