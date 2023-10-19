الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19تشرين الأول (بترا)-صالح الخوالدة- قال الرئيس العام للهلال الأحمر الاردني الدكتور محمد الحديد، إن الإنسانية تحتضر بعد أن تم وأد القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى العديد من الانتهاكات الواقعة على المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني في غزة.

ودعا خلال ندوة نظمها الهلال بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم الخميس، بعنوان " الإنسانية في خطر " إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين والطواقم الطبية، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها جراء الحرب الواقعة على القطاع.

وقال رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ورئيس المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فوزي اوصديق، إن الندوة تعد أول مبادرة على مستوى الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرا إلى أن كافة البيانات التي تصدر والمسيرات التي تقام، ماهي إلا وسيلة للتعبير عن موقف إنساني نابع من مبادئ إنسانية تتحلى بها الشعوب.

وأكد ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية أثناء النزاع المسلح من خلال القوانين الدولية والمحلية وبموجب قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن شارة الهلال الأحمر والصليب الأحمر هي شارة (محمية) بموجب القانون، سواء كانت سيارات اسعاف أو أعيان وطواقم طبية.

بدوره، تحدث رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مأمون الخصاونة عن القانون الدولي الإنساني ونشأته وتاريخه وأحكامه واتفاقيات جينيف الأربع، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القواعد الأخلاقية والمبادئ الإنسانية من قبل كافة الدول حيث أنها ملزمة أيضا باحترام هذه القانون وتطبيقه.

وصدر عن الندوة بيان بعنوان "مناشدة للضمير الإنساني لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة بإشراف الدكتور محمد الحديد، وعضوية كل من الدكتور فوزي اوصديق، والقاضي محمد الطراونة، ومستشار وزير العدل الفلسطيني ناصر الريس، والمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد العسبلي، وذلك لتوثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

وجاء تشكيل اللجنة بمبادرة واقتراح من الهلال الأحمر الأردني على مستوى اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، أحد مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

--(بترا)

ص خ/ ف م/ف ق

19/10/2023 16:13:53