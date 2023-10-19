الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19تشرين الأول (بترا)-صالح الخوالدة- قال الرئيس العام للهلال الأحمر الاردني الدكتور محمد الحديد، إن الإنسانية تحتضر بعد أن تم وأد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى العديد من الانتهاكات الواقعة على المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني في غزة.
ودعا خلال ندوة نظمها الهلال بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم الخميس، بعنوان " الإنسانية في خطر " إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين والطواقم الطبية، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها جراء الحرب الواقعة على القطاع.
وقال رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ورئيس المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فوزي اوصديق، إن الندوة تعد أول مبادرة على مستوى الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرا إلى أن كافة البيانات التي تصدر والمسيرات التي تقام، ماهي إلا وسيلة للتعبير عن موقف إنساني نابع من مبادئ إنسانية تتحلى بها الشعوب.
وأكد ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية أثناء النزاع المسلح من خلال القوانين الدولية والمحلية وبموجب قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن شارة الهلال الأحمر والصليب الأحمر هي شارة (محمية) بموجب القانون، سواء كانت سيارات اسعاف أو أعيان وطواقم طبية.
بدوره، تحدث رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مأمون الخصاونة عن القانون الدولي الإنساني ونشأته وتاريخه وأحكامه واتفاقيات جينيف الأربع، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القواعد الأخلاقية والمبادئ الإنسانية من قبل كافة الدول حيث أنها ملزمة أيضا باحترام هذه القانون وتطبيقه.
وصدر عن الندوة بيان بعنوان "مناشدة للضمير الإنساني لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة بإشراف الدكتور محمد الحديد، وعضوية كل من الدكتور فوزي اوصديق، والقاضي محمد الطراونة، ومستشار وزير العدل الفلسطيني ناصر الريس، والمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد العسبلي، وذلك لتوثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وجاء تشكيل اللجنة بمبادرة واقتراح من الهلال الأحمر الأردني على مستوى اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، أحد مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
--(بترا)
ص خ/ ف م/ف ق
19/10/2023 16:13:53
MENAFN19102023000117011021ID1107273284
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