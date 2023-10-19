الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية / المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله الربيعة .

ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول الشقيقة مع المجتمع الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية إلى الأهل في قطاع غزة .

ولفت رئيس الوزراء إلى الموقف العربي الجماعي برفض التهجير والعقاب الجماعي ومنع إيصال المساعدات الإنسانية كونها مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأردن كان سباقا في إرسال أول طائرة مساعدات إنسانية الى الأهل في قطاع غزة وصلت الى منطقة العريش في جمهورية مصر العربية منذ بدايات العدوان واستعداد الأردن لإمداد الأشقاء الفلسطينيين في غزة بجسر جوي من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، لإيصالها إليهم في أقرب فرصة.

ولفت الخصاونة الى أهمية التنسيق بين الهيئة الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إيصال المساعدات الإنسانية الى الأهل في غزة وفي الضفة الغربية .

ولفت الدكتور الربيعة إلى التنسيق الأخوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتصالاتهما وتحركاتهما الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة والوقوف في الطليعة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء هناك.

واكد الدكتور الربيعة ان الملف الإنساني يحظى بأهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة اثر العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، مؤكدا تطلع المركز للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الى غزة.

وثمن الدعم الذي يحظى به المركز في الأردن وتسهيل أعماله ونشاطاته الإنسانية.

--(بترا)

ع ق/ف م/ف ق

19/10/2023 16:21:32