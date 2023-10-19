الأمن العام : لن نسمح بأي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا) - قالت مديرية الأمن العام ، إنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.

وأكدت المديرية في بيان، اليوم الخميس، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.

وأهابت المديرية بكل من يرغب بالمشاركة بالوقفات، الالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار القانون والتزام المواقع المحددة، وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام .

وعبرت المديرية عن أسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن أهداف التجمع، وقاموا بأعمال شغب وتعدي على رجال الأمن العام واستخدام الزجاجات الحارقة، والحاق الأضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عدد منهم، وسيتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المتخصصة، متمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في علمهم لحماية المشاركين بالمسيرات، وتسهيل التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري، والحفاظ عل الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.

--(بترا)

ل م/ ف م/ف ق

19/10/2023 16:11:48