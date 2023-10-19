الأمن العام : لن نسمح بأي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا) - قالت مديرية الأمن العام ، إنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وأكدت المديرية في بيان، اليوم الخميس، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت المديرية بكل من يرغب بالمشاركة بالوقفات، الالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار القانون والتزام المواقع المحددة، وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن أسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن أهداف التجمع، وقاموا بأعمال شغب وتعدي على رجال الأمن العام واستخدام الزجاجات الحارقة، والحاق الأضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عدد منهم، وسيتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المتخصصة، متمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في علمهم لحماية المشاركين بالمسيرات، وتسهيل التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري، والحفاظ عل الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.
--(بترا)
ل م/ ف م/ف ق
19/10/2023 16:11:48
MENAFN19102023000117011021ID1107273282
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