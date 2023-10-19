البرلمان المصري يدعو البرلمانات الدولية لتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- دعا البرلمان المصري، جميع البرلمانات الدولية إلى تبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، لحماية المدنيين الأبرياء.

وقال وكيل مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين، في جلسة عامة طارئة لدعم فلسطين، إن هذا الكيان الغاصب لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل إنه قتل الإنسانية مع سبق الإصرار والتعمد.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه منعطفا هو الأخطر في تاريخها، لما له من تداعيات شديدة الخطورة، قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها، فمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء هو جريمة حرب، ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة؛ ونحن في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلـى المجتمع الدولي أن يحدد وجهته وبكل وضوح هل سيكون نصيرا للسلام أم سيكون معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الجور والطغيان.

--(بترا)

ن ا/ف م/ف ق

19/10/2023 15:58:28