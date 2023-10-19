البرلمان المصري يدعو البرلمانات الدولية لتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- دعا البرلمان المصري، جميع البرلمانات الدولية إلى تبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، لحماية المدنيين الأبرياء.
وقال وكيل مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين، في جلسة عامة طارئة لدعم فلسطين، إن هذا الكيان الغاصب لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل إنه قتل الإنسانية مع سبق الإصرار والتعمد.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه منعطفا هو الأخطر في تاريخها، لما له من تداعيات شديدة الخطورة، قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها، فمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء هو جريمة حرب، ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة؛ ونحن في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلـى المجتمع الدولي أن يحدد وجهته وبكل وضوح هل سيكون نصيرا للسلام أم سيكون معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الجور والطغيان.
--(بترا)
ن ا/ف م/ف ق
19/10/2023 15:58:28
MENAFN19102023000117011021ID1107273281
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