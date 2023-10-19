إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

للصحف فقط... للصحف فقط عمان 19 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات المذكورين تاليا في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل: - عطوفة الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي/ رئيسا. - عطوفة السيد سامي عيسى موسى السلايطة/ عضوا. - عطوفة السيد سعد حسين الشهاب الشهاب/ عضوا. - عطوفة السيد حازم عبدالسلام عباس المجالي/ عضوا. - عطوفة السيد ناصر طراد سعود القاضي/ عضوا. --(بترا) ف م/ف ق 19/10/2023 16:06:28

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.