إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
التاريخ
10/19/2023 2:33:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
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عمان 19 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات المذكورين تاليا في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل:
- عطوفة الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي/ رئيسا.
- عطوفة السيد سامي عيسى موسى السلايطة/ عضوا.
- عطوفة السيد سعد حسين الشهاب الشهاب/ عضوا.
- عطوفة السيد حازم عبدالسلام عباس المجالي/ عضوا.
- عطوفة السيد ناصر طراد سعود القاضي/ عضوا.
--(بترا)
ف م/ف ق
19/10/2023 16:06:28
MENAFN19102023000117011021ID1107273280
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