الصحة الفلسطينية: 3785 شهيداً في العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن من بين الشهداء 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسناً.
كما وصل عدد الإصابات إلى 12493 منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.
وأكد القدرة استشهاد 44 من العاملين في المجال الصحي، وخروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، مشيراً إلى نفاد مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في كافة مستشفيات غزة، كما طالب المجتمع الدولي بالإسراع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
--(بترا)
أ ن/م د/ف ق
19/10/2023 15:53:49
MENAFN19102023000117011021ID1107273279
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