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الصحة الفلسطينية: 3785 شهيداً في العدوان الإسرائيلي

10/19/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن من بين الشهداء 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسناً.
كما وصل عدد الإصابات إلى 12493 منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.
وأكد القدرة استشهاد 44 من العاملين في المجال الصحي، وخروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، مشيراً إلى نفاد مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في كافة مستشفيات غزة، كما طالب المجتمع الدولي بالإسراع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
--(بترا)
أ ن/م د/ف ق
19/10/2023 15:53:49

MENAFN19102023000117011021ID1107273279

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