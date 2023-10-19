إطلاق مشروع تطوير تجمع الاستشفاء والتعافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أطلقت غرفة صناعة عمان، برعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بتمويل من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) مشروع تطوير تجمع الاستشفاء والتعافي.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس؛ يهدف المشروع إلى دعم منتجات البحر الميت من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في الأردن، من خلال دعم البحث العلمي حول الفوائد الطبية لمستحضرات البحر الميت التجميلية، وتطوير المنتجات، وحزمة من الجهود والأنشطة الترويجية، تشمل بناء قدرات أصحاب العلاقة.

ويشمل المشروع جولات دراسية وحضور معارض تجارية وترويجية، للسياحة الصحية الداخلية، وأهمية منتجات البحر الميت.

وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة، نائل الحسامي، إلى أهمية دعم تطوير وترويج منتجات البحر الميت، لأنها توفر فرصة لتنويع صادرات الأردنية، وتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتسويق، معرباً عن تقديره لجايكا لدعمها هذه الصناعة المهمة والسياحة العلاجية في الأردن.

بدوره أكد الممثل الأعلى لمكتب جايكا في الأردن، واكوي جونجي، أهمية المشروع، كونه يهدف إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات البحر الميت في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، فضلا عن استهداف أسواق جديدة لجذب السياح إلى الأردن من ذلك الجزء من العالم.

ولفت إلى النمو الذي تشهده صناعة الاستشفاء والسياحة العالمية، وإمكانية حصول المنتجات والخدمات الأردنية على حصة سوقية مهمة في هذه الصناعة المتنامية.

وقالت مديرة مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، جمانة الكيلاني، إن الوزارة تحفز الاستثمار وتسهل نفاذ المنتجات الأردنية إلى مختلف البلدان ودعم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية وتطوير المنتج الأردني ليصبح منافس عالميا.

وأشارت إلى أن الأردن يمتلك منتجات فريدة من البحر الميت، حيث تم التركيز على هذه المنتجات لما تتمتع به من إمكانية قوية لتوسيع سوقها.

وأعرب مدير دائرة التنمية الصناعية بغرفة صناعة عمان، فضل اللبدي، عن استعداد الغرفة لدعم المشروع من خلال شبكة الصناعيين، مشدداً على ضرورة دمج الجزء الخدمي من قطاع السياحة والسياحة العلاجية والاستشفاء مع جزء المنتج.

وأكد اللبدي حرص الغرفة على توسيع نطاق إيصال المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

من جهته أكد ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل، أحمد البس في غرفة صناعة الأردن، أهمية تقديم الدعم الفني المباشر من خلال المشروع لشركات البحر الميت، لتوسيع عدد الشركات المستهدفة وكذلك توسيع برنامج بناء القدرات المخصص لكل شركة من خلال جعله مصمماً خصيصا لاحتياجاتها وأوجه القصور فيها، لتمكينهم من استهداف أسواق جديدة وزيادة القدرات التصديرية.

وتضمنت الفعالية عرضين تقديميين، الأول للدكتور سطام الحباشنة من مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة في جامعة مؤتة، حيث سلط الضوء على أهمية وتفرد النظام البيئي للبحر الميت. بينما قدمت الدكتورة سجى حماد من الجامعة الهاشمية عرضا عن أهمية دعم الادعاءات والرسائل الترويجية المتعلقة، بفوائد مستحضرات البحر الميت للتجميل والعناية بالبشرة، بالأبحاث والأدلة العلمية القوية، وبالتالي القدرة على المنافسة دوليا.

--(بترا)

ع ن/م د/ف ق

19/10/2023 15:50:00