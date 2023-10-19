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الملك يعود إلى أرض الوطن

10/19/2023 2:33:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.
--(بترا)
ف م/
19/10/2023 15:59:02

MENAFN19102023000117011021ID1107273277

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