الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
10/19/2023 2:33:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.
--(بترا)
ف م/
19/10/2023 15:59:02
MENAFN19102023000117011021ID1107273277
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