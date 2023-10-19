البرلمانية الأردنية المكسيكية: ما يجري بغزة يخالف الأعراف والمواثيق الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية- المكسيكية النائب المهندس هيثم زيادين، إننا نبذل كل الإمكانات والجهود لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، وما يجري من أحداث يخالف الأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن السكوت عنه.

وأكد زيادين لدى لقاء الجمعية بدار مجلس النواب، اليوم الخميس، السفير المكسيكي لدى المملكة روبيرتو رودريغيز، أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لا يتوقف وهو الصوت المسموع وصوت الحكمة للعالم، لوقف الحرب على القطاع غزة، فضلًا عن إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى القطاع.

وشدد زيادين على أن جميع مكونات الشعب الأردني والحكومة ومجلسي النواب والأعيان تقف خلف القيادة الهاشمية في الذود والدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام واستقرار على ترابه الوطني.

وبشأن العلاقات الثنائية، أشار الزيادين إلى أهمية تطوير سبل التعاون المتبادل بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والبرلمانية وإزالة المعيقات كافة التي تواجهها.

وأشاد النائبان يزن الشديفات وناجح العدوان بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكديْن حرص المجلس على الانفتاح وتنمية العلاقات مع دولة كالمكسيك.

وفيما يتعلق بالجانب السياحي، أكد النائبان أن الأردن يتمتع بالعديد من المناطق السياحية، ولاسيما الدينية منها.

بدوره قال رودريغيز، إن المكسيك والأردن يشتركان في المبادئ والقيم ذاتها، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية واحترام الشعوب وسيادة الدول وعدم استخدام العنف بحلّ القضايا، مشيرًا إلى التشابه الكبير بين البلدين حيال ما يجري في قطاع غزة بإدانته واستنكاره، بأشد العبارات بحق شعب أعزل.

وأكد موقف بلاده المستمر والثابت، بشأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بمكانة عالمية ودور محوري بارز بالتعامل مع قضايا المنطقة، ما جعل منه دولة تحظى بالتقدير والاحترام من دول العالم كافة.

--(بترا)

م خ/م د/ف ق

19/10/2023 15:26:45