القطاع الخاص العربي : نتضامن مع غزة وسنستخدم السلاح الاقتصادي... إضافة ثانية وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لتفضله برعاية أعمال المؤتمر.

وقال "بالأمس القريب كنا نتحدث ونحلم بأن نؤسس لوحدة اقتصادية عربية، لكن اليوم صارت أقصى أمانينا البحث عن سبيل لوقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الأهل في القطاع".

وأضاف" يعيش أهلنا الصامدون بقطاع غزة في واقع مرير فرضة المحتل الغاصب الذي لم يكتف بالقتل والتدمير واستباحة كل شيء يتحرك فوق ارض القطاع، لكنه صال وجال ونكل بالجميع ليلا ونهارا باستخدام آلة القتل الحديثة من أسلحة وطائرات وصواريخ استهدفت المدنيين العُزل من نساء وأطفال وشيوخ ودمرت البنى التحتية".

وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع غزة يعاني حصارا إسرائيليا مُحكما تسبب في خروج المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وسط صمت دولي.

بدوره، عبر أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته السامية للمؤتمر وللأردن لاستضافة أعماله.

وقال حنفي ان انعقاد المؤتمر بمثابة رسالة من القطاع الخاص العربي بانه قوي حي ومتضامن وقادر على التأثير بمجريات الأمور والأحداث، لافتا لتواجد ممثلين فيه عن القطاع الخاص العربي من 15 دولة.

وبين حنفي ان جزءا من الوجود بالميدان يكون أيضا من خلال الشأن الاقتصادي ولابد من إطلاق مبادرات مشتركة من القطاع الخاص العربي تكون بمثابة رسالة للعالم إننا قادرون على التغيير ويكون لنا دور في تغيير مجرى الأحداث ويشعر بها المواطن العربي.

ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية المفوض مازن حماد، ما يجري بقطاع غزة بالمجازر والجرائم المروعة بحق أهالي قطاع غزة ولا سيما في المستشفى المعمداني، مشددا على ضرورة الإسراع بوقف العدوان وحماية الأرواح.

وقال حماد نحن اليوم مطالبون بموقف حازم نؤسس فيه لمؤسسة عربية فاعلة والبناء على قرارات الاتحاد السابقة ليكون القطاع العربي فاعلا بكل المحافل والتكتلات.

من جهته، اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري أن العمل الأساسي الذي يجب ان نقوم به اليوم هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل الرواس مقترحا بضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي وإعداد قائمة بالمنتجات الفلسطينية التي يمكن شراؤها وزيادة تواجدها وحصتها بالأسواق العربية لتوفير الدعم المستدام للاقتصاد الفلسطيني.

وقال رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية عبده أدريس نتطلع الى وقف العدوان وشلال الدماء والمأساة في قطاع غزة وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية وإعادة الكهرباء والماء بأسرع وقت ممكن خوفا من قوع الكارثة الإنسانية الكبرى.

من جهته، عبر رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري عن اصدق المواساة لأهل فلسطين بشهداء الأمة والأبرياء الذين قضوا بالعدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة وان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الاردني خليفة المسلماني إن القطاع الخاص القطري من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال الكثير من المبادرات التي تقدمها داخل الأراضي الفلسطينية موجه التحية لصمود أهالي قطاع غزة في وجه العدوان.

وطالب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان توفيق دبوسي، بتعزيز الوحدة بين اتحاد الغرف العربية وتحقيق التضامن بينها لخدمة القضايا العربية معتبرا القضية الفلسطينية مصيرية وكل ما يجري على أراضيها من قبل دولة الاحتلال مرفوض.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعية الليبي محمد الرعيض ، ان انعقاد القمة الأولى للقطاع الخاص العربي أمر ضروري، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود على مختلف المستويات خاصة رجال الأعمال العرب لوقف العدوان.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي وتوحيد العمل من اجل مواجهة التحديات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

واكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي الدعم الدائم والمطلق مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، مطالبا برفع الحصار على غزة.

وأوضح عليوي أن بلاده تدعم كل الجهود والمبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية إقامة منتديات ومؤتمرات في فلسطين ودعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

--(بترا)

س ص/ف ق

19/10/2023 15:14:07