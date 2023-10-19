القطاع الخاص العربي : نتضامن مع غزة وسنستخدم السلاح الاقتصادي... إضافة ثانية وأخيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لتفضله برعاية أعمال المؤتمر.
وقال "بالأمس القريب كنا نتحدث ونحلم بأن نؤسس لوحدة اقتصادية عربية، لكن اليوم صارت أقصى أمانينا البحث عن سبيل لوقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الأهل في القطاع".
وأضاف" يعيش أهلنا الصامدون بقطاع غزة في واقع مرير فرضة المحتل الغاصب الذي لم يكتف بالقتل والتدمير واستباحة كل شيء يتحرك فوق ارض القطاع، لكنه صال وجال ونكل بالجميع ليلا ونهارا باستخدام آلة القتل الحديثة من أسلحة وطائرات وصواريخ استهدفت المدنيين العُزل من نساء وأطفال وشيوخ ودمرت البنى التحتية".
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع غزة يعاني حصارا إسرائيليا مُحكما تسبب في خروج المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وسط صمت دولي.
بدوره، عبر أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته السامية للمؤتمر وللأردن لاستضافة أعماله.
وقال حنفي ان انعقاد المؤتمر بمثابة رسالة من القطاع الخاص العربي بانه قوي حي ومتضامن وقادر على التأثير بمجريات الأمور والأحداث، لافتا لتواجد ممثلين فيه عن القطاع الخاص العربي من 15 دولة.
وبين حنفي ان جزءا من الوجود بالميدان يكون أيضا من خلال الشأن الاقتصادي ولابد من إطلاق مبادرات مشتركة من القطاع الخاص العربي تكون بمثابة رسالة للعالم إننا قادرون على التغيير ويكون لنا دور في تغيير مجرى الأحداث ويشعر بها المواطن العربي.
ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية المفوض مازن حماد، ما يجري بقطاع غزة بالمجازر والجرائم المروعة بحق أهالي قطاع غزة ولا سيما في المستشفى المعمداني، مشددا على ضرورة الإسراع بوقف العدوان وحماية الأرواح.
وقال حماد نحن اليوم مطالبون بموقف حازم نؤسس فيه لمؤسسة عربية فاعلة والبناء على قرارات الاتحاد السابقة ليكون القطاع العربي فاعلا بكل المحافل والتكتلات.
من جهته، اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري أن العمل الأساسي الذي يجب ان نقوم به اليوم هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل الرواس مقترحا بضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي وإعداد قائمة بالمنتجات الفلسطينية التي يمكن شراؤها وزيادة تواجدها وحصتها بالأسواق العربية لتوفير الدعم المستدام للاقتصاد الفلسطيني.
وقال رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية عبده أدريس نتطلع الى وقف العدوان وشلال الدماء والمأساة في قطاع غزة وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية وإعادة الكهرباء والماء بأسرع وقت ممكن خوفا من قوع الكارثة الإنسانية الكبرى.
من جهته، عبر رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري عن اصدق المواساة لأهل فلسطين بشهداء الأمة والأبرياء الذين قضوا بالعدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة وان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الاردني خليفة المسلماني إن القطاع الخاص القطري من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال الكثير من المبادرات التي تقدمها داخل الأراضي الفلسطينية موجه التحية لصمود أهالي قطاع غزة في وجه العدوان.
وطالب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان توفيق دبوسي، بتعزيز الوحدة بين اتحاد الغرف العربية وتحقيق التضامن بينها لخدمة القضايا العربية معتبرا القضية الفلسطينية مصيرية وكل ما يجري على أراضيها من قبل دولة الاحتلال مرفوض.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعية الليبي محمد الرعيض ، ان انعقاد القمة الأولى للقطاع الخاص العربي أمر ضروري، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود على مختلف المستويات خاصة رجال الأعمال العرب لوقف العدوان.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي وتوحيد العمل من اجل مواجهة التحديات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
واكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي الدعم الدائم والمطلق مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، مطالبا برفع الحصار على غزة.
وأوضح عليوي أن بلاده تدعم كل الجهود والمبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية إقامة منتديات ومؤتمرات في فلسطين ودعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
--(بترا)
س ص/ف ق
19/10/2023 15:14:07
MENAFN19102023000117011021ID1107273275
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