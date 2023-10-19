الرئيس المصري يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المحيط الإقليمي برمته.

واكد السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول "مايكل كوريلا"، ضرورة التحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع باتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

--(بترا)

ن ا/م د/ف ق

19/10/2023 14:53:25