الرئيس المصري يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المحيط الإقليمي برمته.
واكد السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول "مايكل كوريلا"، ضرورة التحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع باتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.
كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
--(بترا)
ن ا/م د/ف ق
19/10/2023 14:53:25
MENAFN19102023000117011021ID1107273273
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