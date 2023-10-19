وزير الأوقاف يدعو لإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وزير الأوقاف يدعو لإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين
التاريخ
10/19/2023 2:33:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة الغائب غداً، بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عنه، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في مديريات المملكة.
--(بترا)
وهـ/م د/ف ق
19/10/2023 14:51:19
MENAFN19102023000117011021ID1107273272
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