القطاع الخاص العربي: نتضامن مع غزة وسنستخدم السلاح الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول(بترا)- أكد القطاع الخاص العربي تضامنه مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون إلى إبادة جراء العدوان الهمجي والغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ ما يقارب الأسبوعين، مشددا على انه سيستخدم السلاح الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد القطاع الخاص العربي رفضه لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

جاء ذلك في بيان باسم أعضاء مجلس إدارة غرف التجارة العربية الذين اجتمعوا في عمان، اليوم الخميس، على هامش قمة القطاع الخاص العربي التي عقدت بالتوازي مع مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي علق أعماله أمس تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.



يذكر أن مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته العشرين نظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.

واستنكر القطاع الخاص العربي بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات الجارية اليوم لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزّة، بعدما كانوا فقدوا على مرّ العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.

وقالوا إنّ القطاع الخاص العربي، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج الى الأسواق العربية والعالمية.

وأعلنوا استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الإمكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل وقف مشرّف ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا الى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قطاع غزة.

وأكدوا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف.

ويعلن المؤتمرون عن مد يد التعاون إلى الأشقاء في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة، من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود والعيش بكرامة على أرضهم.

وأشاروا إلى ضرورة أن يتم مقاطعة أية منتجات إسرائيلية أو أية جهات تتعامل مع دولة الاحتلال، وأن يلتزم القطاع الخاص العربي باستيراد سنوي من البضائع والمنتجات الفلسطينية لدعم ديمومة الاقتصاد الفلسطيني، وتشكيل وفد من اتحاد الغرف العربية بشكل عاجل لزيارة عدد من الدول الأوروبية المؤثرة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

يتبع.....يتبع

--(بترا)

س ص/ف ق

19/10/2023 14:42:34