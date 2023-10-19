الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني لإسرائيل بعد غزة في حرب الإبادة والتهجير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- حذرت جمعية الشؤون الدولية، اليوم الخميس، من أن المخطط الإسرائيلي، سيشمل الضفة الغربية، بحيث تكون المحطة الثانية، بعد حرب الإبادة والتهجير في غزة، "وهو الأمر الذي سيدفع الأردن ثمنه".

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، حذّر منذ توليه سلطاته الدستورية من تداعيات عدم تحقيق السلام العادل الذي يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة حرب إبادة وتهجير، داعية في ظل هذا الوضع الخطير إلى الوقوف خلف جلالة الملك، وتحمل كل شخص لمسؤولياته في الحفاظ على أمن الأردن.

وقالت الجمعية، إن ما تقوم به إسرائيل لن يقتصر على قطاع غزة، بل سيكون له امتداد على دول الجوار القريبة والبعيدة على حد سواء، ويتعدى ذلك إلى تنفيذ المخططات الإسرائيلية لتغيير خريطة الشرق الأوسط.

وأضافت الجمعية، أنها تابعت باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، غير آبهة بالقانون الدولي والإنساني والمواثيق والقرارات الدولية، مستعملة آخر ما أنتجته المصانع الحربية من وسائل القتل والدمار، ضد المدنيين الأبرياء، وقتلت وجرحت الآلاف منهم، بمن فيهم من نساء وأطفال ونزلاء المستشفيات وغيرهم، وقطعت عن غزة وسائل العيش والحياة من ماء وكهرباء ووسائل الاتصال، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الجمعية، أن الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل في عدوانها، الذي وصل حد المشاركة به، إلى جانب الدعم الأوروبي، شجعها على التمادي في العدوان والتخطيط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

ودعت إلى التعبير عن الرأي والموقف بشأن ما يجري بكل حرص وانضباط بعيدا عن الفوضى والغوغائية.

وترحم البيان على أرواح الشهداء الأبرار في غزة، مثلما حيّا صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي، داعيا سكان القطاع الى عدم مغادرته والصمود على أرضهم، كما ترحّم على شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم من أجل الأردن والدفاع عن فلسطين.

--(بترا)

م خ/م د/ف ق

19/10/2023 14:25:28