مسيرة تضامنية نصرة لغزة في جامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)



الزرقاء 19 تشرين الأول ( بترا ) نظمت جامعة الزرقاء اليوم الخميس مسيرة تضامنية حاشدة نصرة لأهلنا في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال بارتكابه المجازر المتكررة وقصفه للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة .

واشتملت المسيرة، التي شارك فيها رئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة على هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة والى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الهادفة الى وقف الحرب ووصل المساعدات الأنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.

وهتف المشاركون في المسيرة بضرورة وقف كل مكونات المجتمع الاردني مع الموقف الاردني ودعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة لحماية المسيرات التضامنية التي تشهدها الساحة الأردنية لنصرة الأهل في قطاع غزة .

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي إن مناصرة الأخوة في غزة واجب مقدس تمليه علينا ضمائرنا كنوع من المسؤولية التي تقع على عاتق كل واحد منا تجاه أكبر قضية عرفها التاريخ وهي القضية الفلسطينية.

وأكد الرمحي التفاف جميع منسوبي جامعة الزرقاء حول القيادة الهاشمية ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأمين في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة إن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى حرص الأردن بقيادة جلالة الملك للاهتمام بالمقدسات الإسلامية في فلسطين ايماناً من جلالته بالدور التاريخي والديني للرعاية الهاشمية للمقدسات الذي يستند الى شرعية العقيدة والتاريخ.

وحيا المساعدة جهود القوات المسلحة الأردنية التي تسهر على حماية الحدود وجهود الأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على حماية ابناء الأردن في مسيراتهم التضامنية مع الاهل بغزة داعيا الأردنيين الى المحافظة امن واستقرار الأردن اثناء المسيرات التي تجوب كل المحافظات الأردنية دعما للقضية الفلسطينية .

--(بترا )

ع ط

19/10/2023 14:20:24