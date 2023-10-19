مسيرة تضامنية نصرة لغزة في جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19 تشرين الأول ( بترا ) نظمت جامعة الزرقاء اليوم الخميس مسيرة تضامنية حاشدة نصرة لأهلنا في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال بارتكابه المجازر المتكررة وقصفه للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة .
واشتملت المسيرة، التي شارك فيها رئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة على هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة والى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الهادفة الى وقف الحرب ووصل المساعدات الأنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.
وهتف المشاركون في المسيرة بضرورة وقف كل مكونات المجتمع الاردني مع الموقف الاردني ودعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة لحماية المسيرات التضامنية التي تشهدها الساحة الأردنية لنصرة الأهل في قطاع غزة .
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي إن مناصرة الأخوة في غزة واجب مقدس تمليه علينا ضمائرنا كنوع من المسؤولية التي تقع على عاتق كل واحد منا تجاه أكبر قضية عرفها التاريخ وهي القضية الفلسطينية.
وأكد الرمحي التفاف جميع منسوبي جامعة الزرقاء حول القيادة الهاشمية ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأمين في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة إن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى حرص الأردن بقيادة جلالة الملك للاهتمام بالمقدسات الإسلامية في فلسطين ايماناً من جلالته بالدور التاريخي والديني للرعاية الهاشمية للمقدسات الذي يستند الى شرعية العقيدة والتاريخ.
وحيا المساعدة جهود القوات المسلحة الأردنية التي تسهر على حماية الحدود وجهود الأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على حماية ابناء الأردن في مسيراتهم التضامنية مع الاهل بغزة داعيا الأردنيين الى المحافظة امن واستقرار الأردن اثناء المسيرات التي تجوب كل المحافظات الأردنية دعما للقضية الفلسطينية .
--(بترا )
ع ط
19/10/2023 14:20:24
MENAFN19102023000117011021ID1107273268
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