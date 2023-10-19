النفط يتراجع وسط خطط أميركية لتخفيف العقوبات عن فنزويلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة إثر ورود خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ ،تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل.
أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم كانون الأول ،فتراجعت 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قفزت بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بلغ أكثر من المتوقع من المخزونات.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
19/10/2023 14:15:53
MENAFN19102023000117011021ID1107273267
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