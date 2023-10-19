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النفط يتراجع وسط خطط أميركية لتخفيف العقوبات عن فنزويلا

10/19/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة إثر ورود خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ ،تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل.
أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم كانون الأول ،فتراجعت 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قفزت بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بلغ أكثر من المتوقع من المخزونات.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
19/10/2023 14:15:53

MENAFN19102023000117011021ID1107273267

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