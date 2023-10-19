مهيدات يشارك في الاجتماع الثاني للهيئات العربية الرقابية على الدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول(بترا) - شارك مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في الاجتماع الثاني للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء واجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي الذي عقد على هامشه في مصر.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس ، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء وتشريعاته وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة بين الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الصيدلانية ومتابعة سلامتها وفعاليتها وجودتها بعد تسويقها، وآخر المستجدات ذات العلاقة .

ويأتي الاجتماع الذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ضمن إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (10) من قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ(59) للعام 2023 وتفعيلا للقرار المذكور، بهدف تعزيز مستوى التواصل والتنسيق بين الجهات العربية الرقابية المعنية بالرقابة على الدواء وتسجيله.

وجاءت مشاركة مهيدات استكمالا لمشاركته في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية الذي استضافته السعودية في الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض والذي ناقش خلاله ممثلو هيئات الدواء العربية التفاصيل الفنية لمقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء.

--(بترا)

ع د/ف ق

19/10/2023 14:03:22