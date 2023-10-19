مهيدات يشارك في الاجتماع الثاني للهيئات العربية الرقابية على الدواء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول(بترا) - شارك مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في الاجتماع الثاني للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء واجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي الذي عقد على هامشه في مصر.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس ، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء وتشريعاته وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة بين الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الصيدلانية ومتابعة سلامتها وفعاليتها وجودتها بعد تسويقها، وآخر المستجدات ذات العلاقة .
ويأتي الاجتماع الذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ضمن إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (10) من قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ(59) للعام 2023 وتفعيلا للقرار المذكور، بهدف تعزيز مستوى التواصل والتنسيق بين الجهات العربية الرقابية المعنية بالرقابة على الدواء وتسجيله.
وجاءت مشاركة مهيدات استكمالا لمشاركته في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية الذي استضافته السعودية في الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض والذي ناقش خلاله ممثلو هيئات الدواء العربية التفاصيل الفنية لمقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء.
--(بترا)
ع د/ف ق
19/10/2023 14:03:22
MENAFN19102023000117011021ID1107273266
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