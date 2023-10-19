الصحفيين الأردنيين: موقف الملك يؤكد الرفض الاردني المطلق لجرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين وقوفها المطلق خلف الجهود الكبيرة والمواقف المتقدمة التي يقودها الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني، على كل المستويات الإقليمية والدولية، لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إن الأردن بات رأس رمح في مواجهة الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية وكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت أن الأردنيين جميعاً يصطفون خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخلف إجراءات الدولة لنصرة فلسطين ووقف العدوان الغاشم الهمجي على قطاع غزة، ومنع التهجير الذي وصفه جلالته بأنه خط أحمر لا يمكن قبوله أو السماح به.

وأشارت إلى تحذير جلالته في كل المحافل الدولية من تداعيات عدم إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار الظلم وغياب العدل وعدم إنهاء الاحتلال.

ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية إلى إسناد الموقف الأردني والجهد الذي يقوم به جلالته لوقف العدوان على القطاع، وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور أهلنا في فلسطين منذ عشرات السنين.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، للوقوف يداً واحدة في مجابهة العدو الحقيقي، وأن لا تنحرف البوصلة عن مسارها، مشيرة إلى مواقف الأردن المشرفة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على جرائمه ومجازره البشعة بحق الأهل العزل في قطاع غزة، لدعم الحق والصمود الفلسطيني على ترابه الوطني.

--(بترا)

ه ع/ف ق

19/10/2023 13:56:09