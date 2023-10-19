آلاف المتظاهرين يحتجون أمام رئاسة الحكومة البريطانية لتأبين ضحايا المستشفى الأهلي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 تشرين الأول(بترا)- احتشد آلاف الأشخاص في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن مساء يوم أمس الأربعاء.
وقالت صحيفة الديلي ميل اليوم الخميس، إن آلاف الأشخاص شاركوا بوقفة احتجاجية لتأبين ضحايا الغارة الجوية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة وجميع الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وللاحتجاج على دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن المشاركين حملوا لافتات تطالب بـ "اوقفوا المذبحة" و" اوقفوا قصف غزة" و "الحرية لفلسطين".
--(بترا)
ر ش/ف ق
19/10/2023 13:45:49
MENAFN19102023000117011021ID1107273264
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