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آلاف المتظاهرين يحتجون أمام رئاسة الحكومة البريطانية لتأبين ضحايا المستشفى الأهلي بغزة

10/19/2023 2:33:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 19 تشرين الأول(بترا)- احتشد آلاف الأشخاص في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن مساء يوم أمس الأربعاء.
وقالت صحيفة الديلي ميل اليوم الخميس، إن آلاف الأشخاص شاركوا بوقفة احتجاجية لتأبين ضحايا الغارة الجوية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة وجميع الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وللاحتجاج على دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن المشاركين حملوا لافتات تطالب بـ "اوقفوا المذبحة" و" اوقفوا قصف غزة" و "الحرية لفلسطين".
--(بترا)
ر ش/ف ق
19/10/2023 13:45:49

MENAFN19102023000117011021ID1107273264

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