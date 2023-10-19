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الهاشمية تحصل على رخصة إدارة وإنشاء وتشغيل منظومة إنترنت الأشياء

10/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 19 تشرين الأول(بترا)- منحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الجامعةَ الهاشمية، رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة منظومة إنترنت الأشياء، لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وجاء ذلك بناءً على طلب قسم الهندسة الكهربائية لغايات تعليمية وبحثية، إضافة لاستخدامات الجامعة ضمن الحرم الجامعي الذكي ،إذ ستكون جميع مكونات المنظومة في مرحلتها الأولى ضمن "مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الصناعي" (قيد الإنشاء) في قسم الهندسة الكهربائية.
وأَكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، اليوم الخميس، الدور الأساسي للجامعات في تحقيق إسهامات جادة في الثورة الصناعية الرابعة، خاصة مواكبة التطبيقات الرئيسية في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني، وإجراء البحوث النوعية التطبيقية، وتأهيل وتدريب الطلبة في هذه المجالات.
من جهته بين نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة والتواصل الدولي الدكتور محمد المشاعلة، أن تلك الجهود تسهم في تمكين الجامعة من تحقيق الريادة والتميز في حقول التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور حسن كتخدا، إن إستراتيجية الكلية وقسم الهندسة الكهربائية في البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث المنوي دعمها وتلبيتها للحاجات الصناعية والإنتاجية للمجتمع، والمساهمة بخطط التنمية المستدامة، كما تساهم الكلية بالدراسات العلمية والفنية وإجراء العديد من الفحوص والاختبارات في مختبراتها ومشاغلها للمساهمة في حل المشكلات الهندسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة على الصعيد المحلي.
وأشار رئيس قسم الهندسة الكهربائية/مدير مختبر إنترنت الأشياء البحثي الدكتور أشرف جرايدة، إلى إن الرخصة التي حصلت عليها الجامعة الهاشمية، ستكون داعما لمساعي قسم الهندسة الكهربائية وكلية الهندسة والجامعة، لتحقيق التعليم النوعي ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص الهندسة الكهربائية والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.
--(بترا)
ع ض/أ م/ف ق
19/10/2023 13:26:37

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