الهاشمية تحصل على رخصة إدارة وإنشاء وتشغيل منظومة إنترنت الأشياء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19 تشرين الأول(بترا)- منحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الجامعةَ الهاشمية، رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة منظومة إنترنت الأشياء، لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وجاء ذلك بناءً على طلب قسم الهندسة الكهربائية لغايات تعليمية وبحثية، إضافة لاستخدامات الجامعة ضمن الحرم الجامعي الذكي ،إذ ستكون جميع مكونات المنظومة في مرحلتها الأولى ضمن "مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الصناعي" (قيد الإنشاء) في قسم الهندسة الكهربائية.
وأَكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، اليوم الخميس، الدور الأساسي للجامعات في تحقيق إسهامات جادة في الثورة الصناعية الرابعة، خاصة مواكبة التطبيقات الرئيسية في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني، وإجراء البحوث النوعية التطبيقية، وتأهيل وتدريب الطلبة في هذه المجالات.
من جهته بين نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة والتواصل الدولي الدكتور محمد المشاعلة، أن تلك الجهود تسهم في تمكين الجامعة من تحقيق الريادة والتميز في حقول التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور حسن كتخدا، إن إستراتيجية الكلية وقسم الهندسة الكهربائية في البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث المنوي دعمها وتلبيتها للحاجات الصناعية والإنتاجية للمجتمع، والمساهمة بخطط التنمية المستدامة، كما تساهم الكلية بالدراسات العلمية والفنية وإجراء العديد من الفحوص والاختبارات في مختبراتها ومشاغلها للمساهمة في حل المشكلات الهندسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة على الصعيد المحلي.
وأشار رئيس قسم الهندسة الكهربائية/مدير مختبر إنترنت الأشياء البحثي الدكتور أشرف جرايدة، إلى إن الرخصة التي حصلت عليها الجامعة الهاشمية، ستكون داعما لمساعي قسم الهندسة الكهربائية وكلية الهندسة والجامعة، لتحقيق التعليم النوعي ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص الهندسة الكهربائية والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.
--(بترا)
ع ض/أ م/ف ق
19/10/2023 13:26:37
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