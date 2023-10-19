شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة
التاريخ
10/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الأول(بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في جباليا وتل الزعتر شمالي القطاع.
وأفادت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت برج الأندلس في منطقة الكرامة شمالي غزة، والذي يعد من أكبر أبراج محافظة شمالي القطاع، ويضم عشرات الوحدات السكنية.
وأضافت إنه استشهد مواطن وأصيب عدد المواطنين الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي للمنزلين في مخيم جباليا شمالي القطاع.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
19/10/2023 12:58:23
MENAFN19102023000117011021ID1107273261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.