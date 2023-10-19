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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

10/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الأول(بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في جباليا وتل الزعتر شمالي القطاع.
وأفادت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت برج الأندلس في منطقة الكرامة شمالي غزة، والذي يعد من أكبر أبراج محافظة شمالي القطاع، ويضم عشرات الوحدات السكنية.
وأضافت إنه استشهد مواطن وأصيب عدد المواطنين الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي للمنزلين في مخيم جباليا شمالي القطاع.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
19/10/2023 12:58:23

MENAFN19102023000117011021ID1107273261

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