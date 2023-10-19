قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية حدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 19 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالقذائف المدفعية أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا اللبنانيتين الحدوديتين، لافتا إلى إطلاق صاروخَي كورنيت باتجاه مستعمرة المنارة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، ضم عددا من الوزراء المختصين، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.

وجرى خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وإنسانيا وصحيا واجتماعيا، بالإضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.

--(بترا)

ف ج /اص/ ف ج

19/10/2023 12:37:12