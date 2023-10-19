قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 19 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالقذائف المدفعية أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا اللبنانيتين الحدوديتين، لافتا إلى إطلاق صاروخَي كورنيت باتجاه مستعمرة المنارة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، ضم عددا من الوزراء المختصين، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.
وجرى خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وإنسانيا وصحيا واجتماعيا، بالإضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.
--(بترا)
ف ج /اص/ ف ج
19/10/2023 12:37:12
MENAFN19102023000117011021ID1107273260
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