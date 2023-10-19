الدفاع المدني يحاول انتشال جثامين الشهداء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الأول(بترا)- قالت مصادر فلسطينية إن هناك مئات الشهداء تحت أنقاض المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تواصل محاولات انتشال جثامين الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتعاني طواقم الدفاع المدني من تقادم آلياتها، ونقص في معداتها، واستهداف الاحتلال لطواقمها، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال تأدية مهامهم.

--(بترا)

ا ش/ ف ج

19/10/2023 12:31:38