الدفاع المدني يحاول انتشال جثامين الشهداء
التاريخ
10/19/2023 2:33:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الأول(بترا)- قالت مصادر فلسطينية إن هناك مئات الشهداء تحت أنقاض المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.
وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تواصل محاولات انتشال جثامين الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتعاني طواقم الدفاع المدني من تقادم آلياتها، ونقص في معداتها، واستهداف الاحتلال لطواقمها، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال تأدية مهامهم.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
19/10/2023 12:31:38
MENAFN19102023000117011021ID1107273259
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