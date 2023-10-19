الاحتلال يقصف 5 مخابز في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الأول (بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، "في سلوك إجرامي جديد، يتعمد الاحتلال قصف واستهداف محيط المخابز خلال تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

وأشار المكتب الإعلامي في بيان، إلى أن تكرار استهداف الاحتلال لمحيط المخابز، ما هو إلا بقصد إيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين، حتى بات الحصول على بعض أرغفة الخبز رحلة محفوفة بالمخاطر.

وأضاف "تم توثيق استهداف أكثر من 5 مخابز خلال عملها بمناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو محيطها"

وشدد على أن هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرامه، وتوضح للعالم مجددا طبيعة أهداف غاراته التي تستهدف الأطفال والنساء في منازلهم أو على أبواب المخابز أو داخل مراكز الإيواء وحتى داخل ساحات المستشفيات، مثلما جرى في مذبحة المعمداني.

وقال إن هذا الإجرام المركب يستدعي إدانة واضحة وموقفاً حازما من المجتمع الدولي، وتدخلا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال على دماء الشعب الفلسطيني وجريمته الإنسانية بحق المدنيين، التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال.

--(بترا)

أ ش/أ م/رق

19/10/2023 12:22:15