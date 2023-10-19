الخارجية المصرية: العمل جار لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن معبر رفح لا يعمل بشكل طبيعي جراء تعرضه للقصف الجوي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 مرات.

وقال شكري في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العمل جار مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال المساعدات لقطاع غزة، ولا سيما مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية، لكن إلى هذه اللحظة، لم يجر التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر.

وفي السياق ذاته، دان شكري استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي لدخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن تهجير ونزوح الفلسطينيين بشكل قسري في مناطق الاحتلال من القضايا الخطيرة، وأي جهد في ذلك يمثل توسيعا للصراع، كما يؤدي إلى تداعيات خطيرة في مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

19/10/2023 12:21:25