الخارجية المصرية: العمل جار لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن معبر رفح لا يعمل بشكل طبيعي جراء تعرضه للقصف الجوي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 مرات.
وقال شكري في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العمل جار مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال المساعدات لقطاع غزة، ولا سيما مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية، لكن إلى هذه اللحظة، لم يجر التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر.
وفي السياق ذاته، دان شكري استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي لدخول المساعدات إلى القطاع.
وأضاف أن تهجير ونزوح الفلسطينيين بشكل قسري في مناطق الاحتلال من القضايا الخطيرة، وأي جهد في ذلك يمثل توسيعا للصراع، كما يؤدي إلى تداعيات خطيرة في مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
19/10/2023 12:21:25
MENAFN19102023000117011021ID1107273257
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