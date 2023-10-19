مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط للقوة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- طالبت مصر، إسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة في غزة، واستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وعن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وكل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كيفرلي، في القاهرة.
وبحث الجانبان، التصعيد العسكري في غزة، والجهود الإقليمية والدولية على مسار التهدئة ووقف التصعيد، وأولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتجنب توسيع رقعة الصراع.
--(بترا)
ن ا/رق
19/10/2023 12:05:06
MENAFN19102023000117011021ID1107273255
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