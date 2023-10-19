مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط للقوة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- طالبت مصر، إسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة في غزة، واستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وعن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وكل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كيفرلي، في القاهرة.

وبحث الجانبان، التصعيد العسكري في غزة، والجهود الإقليمية والدولية على مسار التهدئة ووقف التصعيد، وأولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتجنب توسيع رقعة الصراع.

--(بترا)

ن ا/رق

19/10/2023 12:05:06