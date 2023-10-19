الملك يتوجه إلى القاهرة

الملك يتوجه إلى القاهرة
التاريخ
10/19/2023 2:32:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
رق
19/10/2023 11:58:54
MENAFN19102023000117011021ID1107273254
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