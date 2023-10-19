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الجامعة العربية تدعو إلى تحرك فوري لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين

10/19/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- دعت الجامعة العربية، جميع الأطراف المعنية، لتحرك الفوري لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين، وإلى التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكدت في بيان لإدارة المرأة العربية في الجامعة، أن انتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلي الغاشم تعد بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.
وأشارت إدارة المرأة، إلى أن هذه الأحداث العاجلة تستدعي تحقيقاً دولياً شفافاً ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، ولضمان تقديم العدالة للشهداء وعائلاتهم.
--(بترا)
ن ا/اص/رق
19/10/2023 11:33:15

MENAFN19102023000117011021ID1107273252

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