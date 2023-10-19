الجامعة العربية تدعو إلى تحرك فوري لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول (بترا)- دعت الجامعة العربية، جميع الأطراف المعنية، لتحرك الفوري لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين، وإلى التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكدت في بيان لإدارة المرأة العربية في الجامعة، أن انتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلي الغاشم تعد بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.
وأشارت إدارة المرأة، إلى أن هذه الأحداث العاجلة تستدعي تحقيقاً دولياً شفافاً ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، ولضمان تقديم العدالة للشهداء وعائلاتهم.
--(بترا)
ن ا/اص/رق
19/10/2023 11:33:15
MENAFN19102023000117011021ID1107273252
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