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المنتخب الوطني لكرة الطاولة يبدأ تدريباته في هانغتشو

10/19/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبي، تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية، استعداداً للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية.
ويُمثل المنتخب الوطني لكرة الطاولة في آسياد هانغتشو، أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، تحت قيادة المدرب محمد أبو فرحة.
وأكد أبو فرحة، أن التدريبات تسير بشكل جيد وأن معنويات اللاعبين كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة.
وسيخوض أبو جامع، منافسات الفردي للفئة الثالثة، فيما ستشارك عليمات، في منافسات الفردي للفئة الرابعة، وسيخوض اللاعبان منافسات الزوجي المختلط.
وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأحد المقبل.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
19/10/2023 11:32:11

MENAFN19102023000117011021ID1107273251

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