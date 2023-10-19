المنتخب الوطني لكرة الطاولة يبدأ تدريباته في هانغتشو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبي، تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية، استعداداً للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية.
ويُمثل المنتخب الوطني لكرة الطاولة في آسياد هانغتشو، أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، تحت قيادة المدرب محمد أبو فرحة.
وأكد أبو فرحة، أن التدريبات تسير بشكل جيد وأن معنويات اللاعبين كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة.
وسيخوض أبو جامع، منافسات الفردي للفئة الثالثة، فيما ستشارك عليمات، في منافسات الفردي للفئة الرابعة، وسيخوض اللاعبان منافسات الزوجي المختلط.
وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأحد المقبل.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
19/10/2023 11:32:11
MENAFN19102023000117011021ID1107273251
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