السفارة الصينية بعمان تنكس علم بلادها حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني
التاريخ
10/19/2023 2:32:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول(بترا)- نكست السفارة الصينية في الأردن، علم بلادها في مقرها بعمان اليوم الخميس، حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، وأزهق مئات الأرواح البريئة.
وقالت السفارة في بيان إن تنكيس العلم يأتي للتعبير عن التعازي الحارة للضحايا، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقوفنا الثابت مع قضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ص خ/ف ج
19/10/2023 11:21:51
MENAFN19102023000117011021ID1107273250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.