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السفارة الصينية بعمان تنكس علم بلادها حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني

10/19/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول(بترا)- نكست السفارة الصينية في الأردن، علم بلادها في مقرها بعمان اليوم الخميس، حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، وأزهق مئات الأرواح البريئة.
وقالت السفارة في بيان إن تنكيس العلم يأتي للتعبير عن التعازي الحارة للضحايا، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقوفنا الثابت مع قضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ص خ/ف ج
19/10/2023 11:21:51

MENAFN19102023000117011021ID1107273250

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