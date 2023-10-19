ساقية الصاوي تعلق جميع أنشطتها الفنية لنهاية أكتوبر تضامنا مع فلسطين

(MENAFN
- Youm7) أعلنت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي تعليق جميع أنشطتها الفنية لنهاية شهر أكتوبر، وستقتصر الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين.
وقد جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة ساقية الصاوي علي صفحاتها بموقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " حيث قالت: " بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوى وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التى توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث فى وطننا العزيز فلسطين.ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم " .
وتقوم ساقية الصاوي
بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم.
MENAFN19102023000132011024ID1107273246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.