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ساقية الصاوي تعلق جميع أنشطتها الفنية لنهاية أكتوبر تضامنا مع فلسطين

10/19/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي تعليق جميع أنشطتها الفنية لنهاية شهر أكتوبر، وستقتصر الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين.



وقد جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة ساقية الصاوي علي صفحاتها بموقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " حيث قالت: " بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوى وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التى توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث فى وطننا العزيز فلسطين.ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم " .



وتقوم ساقية الصاوي
بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم.














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