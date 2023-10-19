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هبة مجدى وهانى عادل يتصدران بوستر حكاية عيشها بفرحة والعرض الأحد المقبل

10/19/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المنتج أحمد عبد العاطى عن البوستر الرسمى لثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب " والتى تحمل اسم "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدى وهانى عادل، وذلك تمهيداً لبدء عرضها على قناة ON يوم الأحد المقبل، الساعة 8 مساء، والحكاية تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.
واجتمعت هبة مجدى مع هانى عادل قبل 4 سنوات في حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وظهرا زوجان في أحداث العمل الذى شارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى أيضاً وإخراج محمد سلامة.
"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.
مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

هبة مجدي وهانى عادل








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