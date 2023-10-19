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بسمة داود تنضم لأسرة مسلسل الوصفة السحرية - لزواج ناجح

10/19/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) انضمت الفنانة
بسمة داود إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث التحقت بسمة بفريق العمل الذى يضم شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة"، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

وشاركت بسمة داود فى بطولة مسلسل "مشوار الونش" الذى عرض في ديسمبر الماضى على
قناة الحياة الأسبوع الماضى، والعمل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت بسمة داود فى مسلسل "إيجار قديم" في أكتوبر من العام الماضى، من بطولة شريف منير محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، علاء زينهم، محمد غنيم، ماريا أسامة، أحمد أبو زي وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى،







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