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قائمة أبطال حكاية عيشها بفرحة قبل عرضها الأحد المقبل على ON

10/19/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق عرض حكاية "عيشها بفرحة " من مسلسل "55 مشكلة حب"، يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر على قناة On، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للانتهاء من التصوير بالتزامن مع عرضه حلقاته.
حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.
وتجمع حكاية "عيشها بفرحة" الفنانين هانى عادل وهبة مجدى، بعد 4 سنوات من تقديمها حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج محمد سلامة.
"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.
مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.








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