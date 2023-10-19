إلغاء الدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي تضامنا مع فلسطين

وكتبت وزارة الشؤون الثقافية التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".

أيام قرطاج السينمائية مهرجان سينمائي تأسس عام 1966 ببادرة من الطاهر شريعة، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي، وهو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب ولا يزال يعقد دوراته بانتظام، وهي إحدى ثلاث تظاهرات فنية تستكمل بعضها، إذ نجد كذلك أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج الموسيقية. ومنذ سنة 2015 أصبح المهرجان يعقد سنويا حيث انتظمت الدورة من 21 إلى 28 نوفمبر 2015 تحت إدارة إبراهيم لطيف. ويذكر أن درة بوشوشة كانت مديرة الأيام في 2014 وقبلها محمد المديوني، وتولى نجيب عياد إدارة المهرجان لحين وفاته في 2019، ثم جاء المخرج رضا الباهي، ثم الكاتبة والمخرجة سونية شامخي، أما الدورة الـ 34 فقد تم تعيين فريد بوغدير رئيسا شرفيا للدورة، ومحمد دمق منسقا عاما، ولمياء قيقة مديرة فنية ومسئولة عن المسابقات الرسمية، ومحمد شلوف مسئولا عن تظاهرة "مائوية السينما التونسية"، كما تم تعيين إيمان عبدلي كاتبة عامة، وعماد دبور مسؤولا عن العلاقات الخارجية.