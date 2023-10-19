معلومات لا تعرفها عن العرافة ليلى عبد اللطيف.. بعد تصدر تريندات جوجل

(MENAFN
- Youm7) تصدرت العرافة ليلى عبد اللطيف محرك البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب توقعاتها بما يحدث فى فلسطين خلال هذه الفترة من مجازر ترتكبها قوات الاحتلال ضد
الشعب الفلسطينى .
ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها عن فلسطين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو لعالمة الفلك أو كما يعرفها البعض بالعرافة ليلى عبد اللطيف، تتحدث فيه بإحدى القنوات الفضائية عن توقعها لما يحدث بفلسطين، حيث أشار رواد "السوشيال ميديا" الذين شاركوا فى نشر مقطع الفيديو إلى إن توقعاتها حدثت بالفعل حيث تعانى فلسطين من دمار وخراب، وتفجيرات طالت أحد المستشفيات، وهى مستشفى المعمدانى، وفقاً لما توقعت ليلى عبد اللطيف.
ليلى عبد اللطيف
وبسبب حدوث ما توقعته ليلى عبد اللطيف بأحداث فلسطين، أخذ الكثير يبحثون عنها من خلال محرك البحث "جوجل"، ليطلعون على توقعاتها التى تحدثت عنها قبل ومقارنتها بالأحداث التى وقعت.
توقعات ليلى عبد اللطيف
أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن توقعات ليلى عبد اللطيف عن العالم حدثت بالفعل، مثل:
توقع حدوث اضطراب سياسي في بعض الدول مثل فرنسا.
توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل والتي وقعت ببعض الدول مثل تركيا.
توقع حدوث تطور كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي.
توقعت الاتجاه بالأنظار إلى رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك.
العرافة ليلى عبد اللطيف
من هي ليلى عبد اللطيف؟
ولدت فى 17 يناير 1958 (تبلغ من العمر 65 سنة).
ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال.
عالمة فلك أو عرافة لبنانية.
لُقّبت بـ"سيّدة التوقعات".
لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي.
تؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان وتخيب أحياناً أخرى.
تقدم برنامجا على إحدى القنوات الفضائية.
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