معلومات لا تعرفها عن العرافة ليلى عبد اللطيف.. بعد تصدر تريندات جوجل

MENAFN - Youm7) تصدرت العرافة ليلى عبد اللطيف محرك البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب توقعاتها بما يحدث فى فلسطين خلال هذه الفترة من مجازر ترتكبها قوات الاحتلال ضدالشعب الفلسطينى .





ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها عن فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو لعالمة الفلك أو كما يعرفها البعض بالعرافة ليلى عبد اللطيف، تتحدث فيه بإحدى القنوات الفضائية عن توقعها لما يحدث بفلسطين، حيث أشار رواد "السوشيال ميديا" الذين شاركوا فى نشر مقطع الفيديو إلى إن توقعاتها حدثت بالفعل حيث تعانى فلسطين من دمار وخراب، وتفجيرات طالت أحد المستشفيات، وهى مستشفى المعمدانى، وفقاً لما توقعت ليلى عبد اللطيف.

ليلى عبد اللطيف

وبسبب حدوث ما توقعته ليلى عبد اللطيف بأحداث فلسطين، أخذ الكثير يبحثون عنها من خلال محرك البحث "جوجل"، ليطلعون على توقعاتها التى تحدثت عنها قبل ومقارنتها بالأحداث التى وقعت.





توقعات ليلى عبد اللطيف

أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن توقعات ليلى عبد اللطيف عن العالم حدثت بالفعل، مثل:

توقع حدوث اضطراب سياسي في بعض الدول مثل فرنسا.

توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل والتي وقعت ببعض الدول مثل تركيا.

توقع حدوث تطور كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي.

توقعت الاتجاه بالأنظار إلى رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك.

العرافة ليلى عبد اللطيفمن هي ليلى عبد اللطيف؟

ولدت فى 17 يناير 1958 (تبلغ من العمر 65 سنة).

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال.

عالمة فلك أو عرافة لبنانية.

لُقّبت بـ"سيّدة التوقعات".

لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي.

تؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان وتخيب أحياناً أخرى.

تقدم برنامجا على إحدى القنوات الفضائية.